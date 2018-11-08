31 Mart 2019 yerel seçimi yaklaşırken aday adayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. 2001 yılında AKP’nin kuruluşu ile İl Kadın Kolları Başkanı olan Hülya Nergis’in yönetiminde İl Kadın Kolları Sekreteri olarak aktif siyasete başlayan Hicran Bozkurt, AKP İzmit İlçe Başkanlığı’na gelerek İzmit Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu ile ilgili bilgi aldı. Hicran Bozkurt resmi başvurusunu, Pazartesi günü saat 17.00’de yapacak.

HİCRAN BOZKURT KİMDİR?

Hicran Bozkurt 1975 Ankara doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Bozkurt 1997 yılından beri ABM Mühendislik Firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Halen Marmara İş Sağlığı Güvenliği Ve Test Türk AŞ de kurucu yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor. 1 kız çocuğu annesi olan Hicran Bozkurt 2015 yılında Kocaeli'de yılın iş kadını seçilmiştir.Selin BECER