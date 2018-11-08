Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:05 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 16:06 TSİ )

'Can dostlar'a karavan yuva

Antalya'da yaşayan iki emekli öğretmen, 10 yıldır bakımını üstlendikleri sokak kedilerine kış aylarında sıcak bir yuva olması için karavan satın alarak oturdukları sitenin bahçesine yerleştirdi.

'Can dostlar'a karavan yuva mask
Büyütmek için resme tıklayın

Antalya'da yaşayan iki emekli öğretmenin, mahallerindeki can dostlarına kış aylarında sıcak bir yuva olması için satın aldıkları ve "kedi evi" adını verdikleri karavan, yaklaşık 100 kediyi yağmurdan ve soğuktan koruyor. Antalya'da yaşayan emekli öğretmen 55 yaşındaki Serap Gürcüm ve 62 yaşındaki Suzan Güven'in yolları Konyaaltı ilçesinde 10 yıl önce taşındıkları Mimoza Sitesi'nde kesişti. İkisi de hayvansever olan emekli öğretmenler, sitelerindeki ve mahallerindeki çok sayıda kedi ve köpeğin aç ve hasta olduğunu fark etti. Kedilerin yağmurda ve soğuk havalarda zor koşullarda yaşam savaşı verdiklerini ve çoğunlukla da hastalandıklarını gören emekli öğretmenler, 3 bin 500 lira ödeyerek satın aldıkları karavanı sitenin bahçesine yerleştirdi.

"İyilik mesaisi"nin sonunda huzur var

Emekli öğretmenler, balon ve kedilerin fotoğraflarıyla süsledikleri ve üzerine "kedi evi" diye yazdırdıkları karavanı her sabah erken saatlerde açarak "iyilik mesaisi"ne başlıyor. Akşamdan hazırladıkları mamaları her gün otomobille 1,5 saat dolaşarak sokak hayvanlarına dağıtan iki hayvansever, daha sonra da karavanın önünde yollarını gözleyen kedileri doyuruyor. Kedilerden hasta olanlara da ilaçlarını veren hayvansever öğretmenler, "sevgi yolculukları"nın sonunda evlerine huzurlu dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Mahalle ve sitelerindeki bakımlarını üstlendikleri 100 sokak kedisinin adını ezbere bilen, onlarla tek tek ilgilenen öğretmenler, emekli maaşlarının neredeyse tamamına yakınını kedilere harcıyor. Zamanlarının çoğunluğunu "sevgi evi" diye tanıttıkları kedi karavanının önünde geçiren öğretmenler, her yıl yaklaşık 30'a yakın kediyi de sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşmasını sağlıyor. İki öğretmenin en büyük üzüntüsü ise kedilere bakmalarını istemeyen bazı mahalle sakinlerinden aldığı tepkiler.

"Kediler adeta sevginin somutlaşmış hali"

Serap Gürcüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak kedilerine çok üzüldüklerini, ancak bütün kedileri de evlerine almalarının mümkün olmadığını söyledi. Arkadaşı Suzan Güven ile dükkan kiralamak istediklerini, ancak kimsenin kediler için dükkanını vermek istemediğini belirten Gürcüm, şöyle konuştu: "Bizim de aklımıza karavan geldi. Karavanı satın alıp sitemizin bahçesine koyduk. Koku yapmaması için de her gün çok güzel bir şekilde temizliğini yapıyoruz. Kimseye burada zararımız yok. Kediler de çok mutlu. Kediler adeta sevginin somutlaşmış hali. Onlar doyunca biz de rahat oluyoruz. Onlar aç kalınca biz de uyuyamıyoruz. Maaşımızın tamamına yakınını kedilere harcıyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşamımızı onlara ayırıyoruz. Tatillerimizi bile ona göre ayarlıyoruz. Nöbetleşe bakıyor, onları hiç yalnız bırakmıyoruz. Kedi karavanında güvendeler, huzurlular."

"Mamaların içine cam kırıkları atan bile oldu"

Yaşıtları gibi her gün deniz kıyısına gidip rahatına bakabileceğini, ancak bunu yapmak yerine sokak hayvanlarına bakmayı tercih ettiğini aktaran bir kız çocuğu sahibi Gürcüm şöyle devam etti: "Bir yerden geçerken onları görünce kıyamıyorum. Yaz sıcaklarında elimde 5 litrelik şişelerde su taşıyorum. Biz bu kadar iyilik yaparken çevremizdeki bazı insanlar da kötülük peşinde. Su kaplarını döküyorlar. Karavana zarar veriyorlar. Mamaların içine cam kırıkları atan bile oldu. Kedileri sitede istemeyen insanlar bize sözlü tepki gösteriyorlar. Biz her şeye rağmen iyilikten vazgeçmiyoruz." Yalnız yaşayan Güven ise kedilerin, yağmurdan çamurdan karavan sayesinde korunduğunu dile getirdi. Karavanı internetten bulduktan sonra kendi emekleriyle dizayn ettiklerini anlatan Güven, "Hasta kediler için ayrı bir bölüm oluşturduk. Onların her gün ilaç takibini yapıyoruz. Kapalı bölmemiz var. Onu da anne ve yavruları için kullanıyoruz. Dış bölümü de büyük kediler için kullanıyoruz. Kedilere bakarken huzur buluyoruz, vicdanen rahatlıyoruz. Sadece insanların bize saygı göstermesini istiyoruz. Herkes kedileri sevmek zorunda değil ama zarar vermesin." ifadelerini kullandı.

Bugün 16:05 TSİ AA Antalya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Sevda Özkaran Address’i salladı mask
Sevda Özkaran Address’i salladı
Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak mask
Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak
Twinkle Life’dan görkemli açılış mask
Twinkle Life’dan görkemli açılış
Dostlar Kadırga’da Gizem Kara sahne alacak mask
Dostlar Kadırga’da Gizem Kara sahne alacak
Hedise Evyap’taki kermese büyük ilgi mask
Hedise Evyap’taki kermese büyük ilgi
Besime ve Muhammet dünya evine girdi mask
Besime ve Muhammet dünya evine girdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi mask
Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat mask
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı mask
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL