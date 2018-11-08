Zeki Aygün, pazartesiyi bekliyor

AKP’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için adayları belirleme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Uzun süredir AKP kulislerinde Büyükşehir için aday adayı olacağı konuşulan AKPeski milletvekili Zeki Aygün, adaylık konusunda nihai kararını verdi. Büyükşehir adaylığı için kesin olarak başvuracağını yakın çevresiyle paylaşan Aygün’ün başvuruların son günü olan Pazartesi günü resmi başvuru yapması bekleniyor. Selin BECER