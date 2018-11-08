AKP’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için adayları belirleme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Uzun süredir AKP kulislerinde Büyükşehir için aday adayı olacağı konuşulan AKPeski milletvekili Zeki Aygün, adaylık konusunda nihai kararını verdi. Büyükşehir adaylığı için kesin olarak başvuracağını yakın çevresiyle paylaşan Aygün’ün başvuruların son günü olan Pazartesi günü resmi başvuru yapması bekleniyor. Selin BECER
Bugün 16:08 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:44 TSİ )
Zeki Aygün, pazartesiyi bekliyor
AKP eski Milletvekili Zeki Aygün’ün, pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için başvuru yapması bekleniyor.
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Bugün 16:08 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Yılmaz Karhan - ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN ZEKI ABI KISILIGIYLE KARAKTERIYLE VE TECRUBESIYLE SIMDIKI DONEMDEN DAHA IYI BIR YONETIMLE GOREVINI EN GUZEL SEKILDE ICRA EDECEGINE CANI GÖNÜLDEN INANIYORUM
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