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Zeki Aygün, pazartesiyi bekliyor

AKP eski Milletvekili Zeki Aygün’ün, pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için başvuru yapması bekleniyor.

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AKP’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için adayları belirleme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Uzun süredir AKP kulislerinde Büyükşehir için aday adayı olacağı konuşulan AKPeski milletvekili Zeki Aygün, adaylık konusunda nihai kararını verdi. Büyükşehir adaylığı için kesin olarak başvuracağını yakın çevresiyle paylaşan Aygün’ün başvuruların son günü olan Pazartesi günü resmi başvuru yapması bekleniyor. Selin BECER

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Yorumlar

(1)
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Yılmaz Karhan - ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN ZEKI ABI KISILIGIYLE KARAKTERIYLE VE TECRUBESIYLE SIMDIKI DONEMDEN DAHA IYI BIR YONETIMLE GOREVINI EN GUZEL SEKILDE ICRA EDECEGINE CANI GÖNÜLDEN INANIYORUM

Yanıtla . 1Beğen 08 Kasım 17:02

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