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AKP’li Sarısüleyman Kartepe’ye aday adayı

AKP aday adaylığı için ismi sıkça kulislerde konuşulan Orhan Süleyman, Kartepe İlçe Teşkilatı’na giderek başvuru formunu aldı.

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AKP’de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için tarihler 5-12 Kasım olarak belirlendi. Adaylar bu tarihler arasında büyükşehir için İl başkanlığı’na belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için ise ilçe başkanlıklarına gidip başvurularını yapacaklar. Geçtiğimiz günlerde AKPKartepe Belediyesi Başkan aday adaylığını açıklayan Orhan Sarısüleyman, Kartepe İlçe Teşkilatı’na giderek başvuru formunu aldı.

ORHAN SARISÜLEYMAN KİMDİR?

1970 Kartepe Sultaniye doğumlu. İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu. KTÜ İktisat Fakültesi Mezunu. 2002-2003 yılında İGSAŞ ta yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2004 yılında Anavatan Partisi Bekirpaşa Belediye Başkan adayı oldu. Sonrasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı. ardından Anavatan Partisi Kocaeli il Başkanlığı yaptı. Şuan da Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi, Müsiad Yönetim kurulu Üyesi. İzmit Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi. SAR CAM ortağı ve ikiz çocuk babası. Selin BECER

Bugün 16:18 TSİ - Siyaset

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