Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:40 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 16:41 TSİ )

Samsung katlanabilen yeni telefonunu tanıttı

Samsung, merakla beklenen katlanabilen telefonunu tanıttı. Telefon özelliği sayesinde açıldığında tablet boyutlarına ulaşıyor.

Samsung katlanabilen yeni telefonunu tanıttı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Samsung, merakla beklenen katlanabilen telefonunu tanıttı. BBC'nin haberine göre, Samsung'un katlanabilme özellikli yeni telefonu, şirketin mobil telefon bölümünün başkan yardımcılarından Justin Denison tarafından ABD'nin California eyaletinin San Fransisco kentinde tanıtıldı. Cihaz, katlı haldeyken normal cep telefonu, açıldığında ise tablet boyutuna sahip. Telefonun diyagonal boyutu 18,5 santimetre. Tanıtımda basın mensupları ve yazılımcılara cihaza dokunmaları ve yakından bakmalarına izin verildi. Samsung'un katlanabilir telefon tanıtımına katılan Google'ın Android UX Başkanı Glen Murphy, Samsung'un yeni telefonuna daha fazla özellik kazandırmak için yazılımcılarla çalışacaklarını söyledi. Google'ın Android işletim sisteminin Başkan Yardımcısı Dave Burke de konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Samsung'un yeni yılın başlarında yeni bir Android cihaz çıkarmayı planladığını kaydetti.

Seri üretim gelecek aylarda

Samsung, katlanabilir telefonun seri üretimine gelecek aylarda başlamayı planlıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde Çin şirketi Huawei, Apple'ı geçerek Samsung'un ardından en çok cihaz satan mobil telefon üreticisi olmuştu. Yeni telefonuyla çıkış yakalamayı bekleyen Samsung'un satışları, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalmıştı. Yüzde 20 pazar payına sahip Samsung'un bu dönemde en fazla düşüş yaşayan şirket olduğu belirtiliyor.

Bugün 16:40 TSİ AA Ankara- Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Akıllı telefonları bakın en çok ne için kullanıyoruz mask
Akıllı telefonları bakın en çok ne için kullanıyoruz
Geliştirdiği robot görenleri şaşırtıyor mask
Geliştirdiği robot görenleri şaşırtıyor
İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün! mask
İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün!
SANTEK 2018 kapılarını açtı mask
SANTEK 2018 kapılarını açtı
Monster Notebook Harun Can’ın teknoloji sponsoru oldu mask
Monster Notebook Harun Can’ın teknoloji sponsoru oldu
Metronun temeli bugün atılıyor mask
Metronun temeli bugün atılıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi mask
Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat mask
Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı mask
Otomobil takla attıktan sonra tamamen yandı 2’si ağır 4 yaralı
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL