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Bugün 16:47 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:48 TSİ )

Yılın Alışveriş Günü 11.11'e geri sayım heyecanı sürüyor

n11.com’un her kategoriden indirimli ürünlere ek olarak, 6 farklı modelde 25 farklı tip Volkswagen otomobili sadece Yılın Alışveriş Günü 11.11'e özel yüzde 40'a varan indirimlerle satışa sunulacak.

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E-ticaret platformu n11.com tarafından gerçekleştirilen Yılın Alışveriş Günü 11.11'e geri sayım heyecanı sürüyor. n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce iş ortağıyla milyonlarca ürünü online tüketicilere dev indirimlerle sunan e-ticaret platformu n11.com’un Türkiye’ye kazandırdığı Yılın Alışveriş Günü 11.11’in başlamasına sayılı gün kaldı. Kampanya kapsamında Giyim, Elektronik, Ev & Yaşam, Anne & Bebek, Kozmetik & Kişisel Bakım, Mücevher & Saat, Spor & Outdoor, Kitap, Film ve Oyun, Bilet ve Tatil’den Otomobil kategorisine kadar her kategoride dev indirimler sadece 11 Kasım'da n11.com’da Türkiye’nin her yerinden alışveriş meraklılarıyla buluşacak.

VOLKSWAGEN MODELLERDE ÇOK ÖZEL İNDİRİMLER 11.11'DE

Her kategoride gerçekleşecek çok özel fırsatların yanı sıra 6 farklı modelde 25 farklı tip Volkswagen otomobilleri de 11.11’e özel olarak yüzde 40’a varan indirimlerle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında satışa açılacak otomobil modellerinin bazıları farklı renk seçenekleriyle; Tiguan Comfortline 163 bin 800 TL'den, Passat Comfortline 146 bin TL'den, Arteon Elegance 303 bin TL’den, Golf Comfortline 123 bin TL’den, Polo Comfortline 80 bin TL'den, Beetle Style 89 bin 200 TL'den ve Beetle Design 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarıyla buluşacak.

ÜCRETSİZ TRAFİK SİGORTASI

11.11 gününde otomobiller için sıraya girenler, indirimlere ek olarak ayrıca ücretsiz bir yıllık trafik sigortası, ücretsiz ilk periyodik bakım ve yüzde 20 indirimli kasko hizmeti gibi ek hizmetlere de sahip olacak. Geçen yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilen online otomobil satışında 111 adet Golf modelinin 81 tanesi satışa açıldığı ilk bir dakikada, tamamı ise yarım saatte tükenmişti.

Bugün 16:47 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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