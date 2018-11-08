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Hayrettin Deniz, Gebze'den aday adayı

AKP’de yerel seçimler için başvurular devam ediyor.

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AKP’de yerel seçimler için başvurular devam ediyor. 5 Kasım’da başlayan başvurular 12 Kasım’da sona erecek. AKP’nin 24 Haziran seçimlerinde 13. sıradan milletvekili adayı olan Hayrettin Deniz de Gebze belediye başkan aday adayı olmak için adımını attı. Gebze İlçe Teşkilatına giden Hayrettin Deniz resmi başvurusunu yaptı.

HAYRETTİN DENİZ KİMDİR?

Hayrettin Deniz 1985 yılında Körfez’de doğdu. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bekar. Serbest mimarlık yapıyor. Selin BECER

Bugün 17:43 TSİ - Siyaset

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