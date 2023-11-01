01 Kas 2023 - 18:45- Ekonomi G: 01 Kas 2023 - 18:54

Sigaraya kasım zammı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıkladı. Böylece en ucuz sigara 50 lira oldu.
Sigaraya kasım zammı mask
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Bir sigara grubuna daha zam geldi. Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sosyal medya hesabından zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşan Dündar, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" notunu düştü.

Kaynak: CUMHURİYET
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01 Kas 2023 - 18:45 - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
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Gerçek Adalet - Vatandaşın tek eğlencesi sigara ve çay hiç kimseyi düşünmüyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 19:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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