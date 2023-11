“Mükemmel gıda” yumurta ve kalp sağlığı ilişkisi!

Biz 12 yılı aşkın süredir her gün EN AZ 2 adet “mühürsüz” yumurta yiyoruz. “En az” diye özellikle büyük harflerle yazdım çünkü bazı günler 3-4 yumurta yediğimiz de oluyor. Bizim yediğimiz yumurta doğada özgürce dolaşan, börtü böcek yiyen, sarısının rengini veren hazır yumurta yemleriyle beslenmeyen, horozuyla oynaşan, mutlu tavukların yumurtası. Yumurtayı kolisinden çıkardıktan sonra tavuktan çıktığı gibi sivri kısmı alta gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Yani hava bulunan daha geniş kısım yukarıda kalıyor.

Dr. Perlmutter’ın yazısını aşağıda okuyabilirsiniz.

“Yumurta için geçmişte birçok kez “mükemmel gıda” demişliğim var. Ne iyi ki kanıtlar bu görüşü desteklemeye devam ediyor.Metabolik sağlığımızın durumuna çok fazla odaklanılıyor ki bu iyi nedenlerle yapılıyor. Metabolik sağlık, vücut ağırlığı, kan şekeri, tansiyon, kan yağları profili ve diğer parametrelerle ölçülüyor. Bu metabolik göstergeleri optimize etmek (ideal düzeylere getirmek), koroner kalp hastalığı, Alzheimer, Tip 2 diyabet, kanser ve diğer pek çok kronik dejeneratif hastalığın riskini azaltmada çok önemli. Yumurta metabolik sağlığımız için yarar sağlıyor. Vücudumuzun kullanacağı, kolesterol, protein, kolin ve diğer mikro besinler için çok iyi bir kaynak. Yumurta ürik asit düzeyini de yükseltmez. Bunu bilmek güzel çünkü yüksek ürik asit düzeyi metabolik hasara güçlü bir katkı yapıyor.”

HER GÜN YUMURTA YEMEK KALP HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR!

Yukarıdaki yazıda yediğimiz yumurtanın özelliklerini, nasıl muhafaza ettiğimizi vb bilgileri paylaşmıştık. Bu gönderinin altına bazı kişiler “yumurtanın kalp sağlığını olumsuz etkilediği” konusunda görüşler olduğunu yazmış ve bize önerimizi sormuşlardı. Biz doktor olmadığımızdan prensip olarak kimseye öneride bulunmuyoruz. Cevaplarımızı bu tür yazılarla veriyoruz.

Bu yazı da kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyenlere gelsin.

O iddiada bulunanların kanıt olarak gösterdikleri metaanalizi Dr. Baybars Türel hocamız daha önce değerlendirmiş ve yumurtanın kalp damar sağlığı açısından zararlı olmadığı sonucuna varmıştı.

12 yılı aşkın süredir her gün “en az” iki yumurta yiyoruz. Bazı günler bu sayı üç - dört olabiliyor. Okan Çağlar’ın hesabını takip edenler her gün hikayelerde paylaştığım yediklerimde bunu görüyorlardır. Protein ihtiyacımızın büyük bir bölümünü yumurtadan karşılıyoruz.

Bizim gibilerin hoşuna gidebilecek bir haberi araştırmanın kaynağıyla birlikte aktarıyoruz.

Yumurtadan korkanlara duyurulur.

Çin’de yapılan ve 400.000 kişiyi kapsayan bir çalışmada yumurta tüketimi ile kalp hastalıkları arasındaki ilişkiye bakılmış. Katılımcılar Çin’in değişik bölgelerinden yaşları 30 - 79 arasında değişen kişilerden oluşuyor. Sonuçlara göre her gün yumurta tüketenlerin kardiyovasküler hastalık riski hiç tüketmeyenlere göre daha düşük.

