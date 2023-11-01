Eldoğan, 2 günde 14 muhtarı ziyaret etti

El Yapı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Yalçın Eldoğan, Körfez Mahalle Muhtarı Ahmet Hozar, Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen, İzmit Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Fatma Keskin, Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz, Karadenizliler Mahalle Muhtarı Mehmet Şar ve Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz'i ziyaret etti.
BİLGİ ALDI, PROJELERİNİ ANLATTI
Eldoğan, yapmış olduğu ziyaretlerde kendisinin İzmit için yapmayı planladığı projeleri muhtarlara aktardı. Yerel yönetimde muhtarların rolüne dair önemli mesajlar verdi. Eldoğan , yapmış olduğu ziyaretler ile hem muhtarlara, hem de İzmit'e gösterdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.