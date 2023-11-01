İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcısına cuma günü uyarısı!

Altın piyasalarındaki hareketlilik sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını Cuma günü yaşanacaklar konusunda uyardı. Memiş, Kasım ayında altınla oynanmamasını isteyip "batarsınız" uyarısı yapmayı da ihmal etmedi.

Gram altın güne düşüşle başladı. Yaklaşık yüzde 1 düşen gram altınla ilgili altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarı geldi. "Kasım ayı kazanma değil, batma ayı" diyen İslam Memiş, gram altının bir yılda yatırımcısına kazandırdığı parayı hesapladı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altın güne düşüşle başladı. Gram altın bin 803 lira seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 3 bin 27 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 12 bin 455 liradan, Reşat Altın ise 12 bin 831, lira seviyelerinde işlem görüyor.

"CUMA GÜNÜNE ÇOK DİKKAT EDİN"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. Kasım ayının para kazanma ayı olmadığını belirten İslam Memiş, "Cuma gününe çok dikkat edin. Sizi daha önce uyardım; Kasım ayında kenara çekil ve izle, Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı” dedi.

ALTIN NE KADAR KAZANDIRDI?

Altının bir yılda yatırımcısına ne kadar kazandırdığının hesaplaması yapan İslam Memiş, "2023’e 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın, geçen hafta 1.873 lirayı gördü. Beklentim 1.880 idi, (yıl sonuna kadar yukarısı da var) Altın 11 ayda gramında 758 lira kazandırdı" dedi.

2023 yılının başında 1 milyon lira ile gram altın alan kişinin ayda 61 bin 636 lira kazandığını belirten İslam Memiş, "Gram altın 11 ayda 1 milyonuna 678 bin lira kazandırdı. Bir şey yapmadı, kenarda altını durdu" dedi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de tüketicilerin altın talebi 41,4 ton olarak kaydedildi. Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi 159,3 tonla 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de tüketicilerin altın talebinin 41,4 ton olarak kaydedildiğini hatırlatan İslam Memiş, "Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi 159,3 tonla 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı." dedi.