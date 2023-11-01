Köpek katili kasap gözaltına alındı!

İzmit ilçesinde Orçun M., sosyal medya paylaşımında 'hilafet' propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kasaplık yaptığı öğrenilen Orçun M., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmit'te kasaplık yapan Orçun M., 29 Ekim günü sosyal medya paylaşımında "Hilafet geri gelmeli. 100'üncü yılı kutlanacak batıl sistem, benim için hiçbir anlam ve değer ifade etmiyor. Allah’ın sözünün üstüne söz söyleyen tüm sistem ve liderleri reddediyorum" diye paylaşımda bulundu. Orçun M., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Orçun M.'nin daha önce de oğlunu ısıran köpeği öldürdüğünü anlattığı bir video paylaşımı sebebiyle 'Hayvanı kasten öldürme' suçundan Kocaeli 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Harbisin Mandıracı - herkes istediğini yazıyor çiziyor düşüncelerini yazıyor sevdiğini. sevmediğini. yazıyor adamda içinden geçeni hakaret etmeden söylemiş aynısını daha fazlasını düşünen söyleyen milyonlarca Müslüman var
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.