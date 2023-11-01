7 ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|52862
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1046. SK., 1047. SK., 1048., 1051. SK., 1053. SK., 1057. SK., 1061., AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., CİHAN CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.
|02.11.2023
|09:00
|17:00
|52871
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE
|1., 1. SK., 23. SK., 26., 26. SK., ADALI, ADALI SK., AMİRAL SK., BARBAROS CD., BERK, CAMİ SK., CAMİLİ SK., CEYLANUR, ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE İZMİT CD., EDEBALİ CD., EKŞİ SK., ELVIN, ELVİN, FİGEN, GÜZEL BAHÇE, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI, KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKENLİ SK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., NİSAN, ORUÇ, ORUÇ SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SEVVAL AY, ŞAHİNLER SK., ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., YILDIRAY CD.
|02.11.2023
|09:00
|17:00
|52879
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, GÜLERSOY SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD.
|02.11.2023
|10:00
|17:00
|52903
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE
|ATA SK., AZİZE SK., CEM, CEM SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., EMEKÇİ SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MUTLULUK SK., MÜMİN SK., OKSAN, RAMAZAN, RAMAZAN SK., SERT, SERT SK., TAVŞANTEPE CD.
|02.11.2023
|09:00
|17:00
|52961
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., MESCİT SK., SARMASIKLAR, SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL
|02.11.2023
|09:00
|17:00
|52994
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AYDINLIK, BALLAR, KURTYERI, KURTYERİ
|BALLAR, BALLAR CD., ÇAĞLAR SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., KANDIRA CD., KURTYERI KANDIRA, MACARLAR, MACARLAR SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEZENLER CD.
|02.11.2023
|10:00
|12:00
|53004
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KERPE, KINCILLI
|2. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., BERİL SK., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., EREN SK., KAGAN, KANAL SK., KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE KONAK, SADİ SINAY SK., SAHİL SK., SEVİL SK.
|02.11.2023
|09:00
|15:30
|53022
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|135. SK., 135/1., 136. SK., 140. SK., 143. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 170. SK., 199. SK., 224/1. SK., 224/2. SK., 224/3. SK., 230., 230. SK., 230/2., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/3. SK., 242., 242. SK., 242/1. SK., 248/2. SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., FATİH CD., PIR SULTAN, PIR SULTAN CD., PİR SULTAN CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD.
|02.11.2023
|09:00
|12:00
|53028
|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|AKPINAR, ASIL, ASİL SK., ATAKAN SK., ATEŞ SK., BAHÇE SK., BAHTİYAR SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE SK., BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BİLGEN SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., CEDIT, CEDİT SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., DADAŞ SK., DAMAR, DAMAR SK., DEVA, DEVA SK., DİNAMİT SK., DUMANBEY SK., ECEHAN, ECEHAN SK., ELDEM SK., ELVAN, ELVAN SK., EMRE SK., ENDÜLÜS SK., ERENLER SK., ERKIN, ERKİN SK., ESENGÜL SK., ESER SK., ESRA, ESRA SK., EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., FANI, FANİ SK., FERİDE SK., FETİH SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜNER SK., GÜNGÖR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜRKAN SK., GÜVENLİ SK., HACI SK., HAZAN SK., INÖNÜ, IREM, ITINA, İLKİN SK., İNANÇ SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İTİNA SK., KADI SK., KADİFE SK., KENAR SK., KÖRFEZ CD., LEVENT, LEVENT SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., NİYET SK., OBEN SK., ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, RIZA, RIZA SK., SABIR SK., SAĞLAM SK., SAKA SK., SALKIM SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SÖĞÜTLÜ SK., TOPÇU SK., TUGBA, TUĞBA SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., VEFA SK., YAKUT, YAKUT SK., YARDIM, YARDIM SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLİ SK
|02.11.2023
|09:00
|17:00
01 Kas 2023 - 21:10- Gündem
7 ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 Kasım 2023 Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Gölcük, Kartepe, Karamürsel, İzmit, Kandıra, Çayırova ve Darıca'da elektrik kesintisi yaşanacak.
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01 Kas 2023 - 21:10 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.