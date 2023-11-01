Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Banka, kasım ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesi olan yüzde 5,25 - 5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.

Ekonomistlerin beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede kalması yönündeydi.

Fed, daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini belirtti. Yetkililer, ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendireceğini yineledi.

Fed, Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü.

Kaynak: CUMHURİYET