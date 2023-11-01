01 Kas 2023 - 21:27- Ekonomi

TCDD 114 İŞÇİ ALACAK!

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.

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TCDD 114 İŞÇİ ALACAK! mask

İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için noter huzurda kura çekimi öncesi istenen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 13 Kasım – 1  Aralık 2023 tarihler arasında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesinin (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında yapılacak. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacaktır. 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik) işgücü talebimiz KPSS şartı aranarak, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine iş gücü taleplerimiz ise KPSS şartı aranmaksızın 30.10.2023 tarihinde ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da 30.10.2023-03.11.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.
# TCDD, işçi, istihdam, işçi alımı, İŞKUR

01 Kas 2023 - 21:27 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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