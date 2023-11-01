Elazığ'da deprem!

Elazığ’da saat 20:50’de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklanırken derinliği ise 5.3 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Maden Hatunköy olduğu belirlendi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre ise depremin büyüklüğü 2.6 olarak belirlenirken derinliği ise 8.62 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Maden olduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.