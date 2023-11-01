Elazığ'da deprem!

Elazığ’da saat 20:50’de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklanırken derinliği ise 5.3 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Maden Hatunköy olduğu belirlendi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre ise depremin büyüklüğü 2.6 olarak belirlenirken derinliği ise 8.62 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Maden olduğu açıklandı.