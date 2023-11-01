Rektör Cantürk, 100. yıl Cumhuriyet Sergisi'ni açtı

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ile Prof. Dr. Elif Öğüt, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı, Değirmendere Ali Özbay MYO Müdürü Doç. Dr. Mine Can, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.
100. yıl Cumhuriyet Sergisi’nde Değirmendere Ali Özbay MYO’dan Doç. Dr. Mine Can, Doç. Dr. Nilgün Şener, Doç. Dr. Sevtap Örgel, Öğr. Gör. Abdil Saraçoğlu, Öğr. Gör. Hasan Korkmaz ile Öğr. Gör. Hakan Öcel’in 51 eseri yer aldı. Seramik, cam, takı tasarımı gibi eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, eserler hakkında bilgi aldı. Sergi kapsamında MYO Müdürü Doç. Dr. Mine Can ile Öğr. Gör. Abdil Saraçoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e özel olarak yapılan seramik eser ile 100. Yıl rozetini hediye ettiler. Sergi açılışı toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.
Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO öğretim elemanları 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi, 6 Kasım’a kadar Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde ziyarete açık kalacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.