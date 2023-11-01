Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Emekli ikramiyesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, torba yasaya eklenmesine karar verildi. 5 bin TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk 15 günü içerisinde hesaplara yatacak. Seçimlerin ardından başlayan vergi artışları ve zam furyası ardından geçim sıkıntısı üst seviyeye çıkan emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesinin hesaplarına yatmasını bekliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, “Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor” diye cevapladı.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verilecek açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurdu.

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR KESİNTİLİ

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL’de kalacağı belirtiliyor.