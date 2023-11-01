2023'ün en güçlü pasaportları açıklandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Şimdi gelin, 2023'ün en güçlü 10 pasaportu listesine son sıradan başlayalım...

10. sırada; 182 puanla Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.

Litvanya 184 puanla dokuzuncu sırada yer alırken Macaristan, 185 puanla sekizinci sırayı işgal ediyor.

Yedinci sırada, 186 puanla Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD var.

Altıncı sırayı 187 puanla Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre paylaşıyor.

Beşinci sırada 188 puanla Belçika, Malta, Norveç ve Portekiz yer alıyor.

Birleşik Krallık, 189 puanla Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda ile birlikte dördüncü sırada yer alıyor.

Üçüncü sırada ise 190 puanla Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç yer alıyor.

Geçen yıl, 193 puanla en üst sırada olan Japonya bu yıl 191 puan ile ikinci sıraya geriledi.

2023'ün en güçlü pasaportu ise 193 puanla Singapur.

Sıralama aynı zamanda en güçsüz pasaportları da ortaya çıkardı.

Buna göre, Afganistan sadece 27 puanla son sırada yer alırken, Suriye 28 puanla 105. ve Irak 30 puanla 104. sırada yer alıyor.

Son dört ve beşte ise 33 puanla Pakistan ve 34 puanla Yemen yer alıyor.

Eminim Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsunuzdur, cevabını verelim...

Arnavutluk ve Gürcistan, 119 puanla 50. sırada; Bosna Hersek 118 puanla 51. sırada; Rusya Federasyonu ise 115 puanla 52. sırada yer alırken,

Türkiye 114 puanla 53. sırada yer alıyor...