Terliklerin tabanından 990 gram 'uyuşturucu' çıktı

Bugün sabah saatlerinde, İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere 24 yabancı uyruklu kişi getirildi. Jandarma, Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen kişilerin üstlerini aradı. Jandarma, Afgan uyruklu S.İ.'nin çantasından çıkan terliği incelemeye aldı. Terliklerin tabanları açıldığında toplam 990 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, S.İ. hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.