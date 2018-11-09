Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu e-Devlet'ten sorgulanabilecek. www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu. Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Bugün 09:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:50 TSİ )
e-Devlet'e iki yeni özellik
Vatandaşlar artık Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumunu e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek.
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Bugün 09:25 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz