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e-Devlet'e iki yeni özellik

Vatandaşlar artık Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumunu e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek.

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Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu e-Devlet'ten sorgulanabilecek. www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu. Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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