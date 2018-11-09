Sevim Balaban aday adayı oluyor

AKP'de 5 Kasım’da başlayan başvuru süreci tüm hızıyla sürüyor. Başvuruların en yoğun bölgelerden olması beklenen Kartepe’de aday adayları da başvuru formlarını almaya devam ediyor.

PAZAR GÜNÜ

Son olarak AK Parti Kartepe eski İlçe Kadın Kolları Başkanı, belediye meclis üyesi Sevim Balaban, Kartepe Belediye Başkan aday adaylığıyla ilgili formunu bugün ilçe binasına giderek aldı. Balaban’ın resmi başvurusunu Pazar akşamı 17.00'de yapacağı öğrenildi.