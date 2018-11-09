Sevim Balaban aday adayı oluyor

AKP'de 5 Kasım’da başlayan başvuru süreci tüm hızıyla sürüyor. Başvuruların en yoğun bölgelerden olması beklenen Kartepe’de aday adayları da başvuru formlarını almaya devam ediyor.
PAZAR GÜNÜ
Son olarak AK Parti Kartepe eski İlçe Kadın Kolları Başkanı, belediye meclis üyesi Sevim Balaban, Kartepe Belediye Başkan aday adaylığıyla ilgili formunu bugün ilçe binasına giderek aldı. Balaban’ın resmi başvurusunu Pazar akşamı 17.00'de yapacağı öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Yolcu - Yeter artık yahu...SEVİYE DİYE BİŞEY VAR...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.