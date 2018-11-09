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Sevim Balaban aday adayı oluyor

AKP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Sevim Balaban, belediye başkan aday adayı oluyor.

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AKP'de 5 Kasım’da başlayan başvuru süreci tüm hızıyla sürüyor. Başvuruların en yoğun bölgelerden olması beklenen Kartepe’de aday adayları da başvuru formlarını almaya devam ediyor.

PAZAR GÜNÜ

Son olarak AK Parti Kartepe eski İlçe Kadın Kolları Başkanı, belediye meclis üyesi Sevim Balaban, Kartepe Belediye Başkan aday adaylığıyla ilgili formunu bugün ilçe binasına giderek aldı. Balaban’ın resmi başvurusunu Pazar akşamı 17.00'de yapacağı öğrenildi. 

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Yorumlar

(1)
01

Yolcu - Yeter artık yahu...SEVİYE DİYE BİŞEY VAR...

Yanıtla . 1Beğen 09 Kasım 09:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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