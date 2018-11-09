Polisan Holding tarafından 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Gebze’de bulunan yeni fabrikasının “teknoloji ve otomasyona dayalı olarak çalışacağını” bu nedenle toplu işçi çıkarılacağını açıkladı.

TOPLU İŞÇİ ÇIKARILACAK

Yapılan açıklamada, “İştirakimiz olan Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin GEBKİM-Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımı yapılan yeni Su Bazlı Boya fabrikası tamamlanmış olup, Dilovası’nda bulunan Su Bazlı Boya fabrikamız kapatılacaktır. İş bu fabrika, endüstri 4.0 kapsamında, LEED sertifikalı ileri teknoloji ve otomasyona dayalı olarak çalışacaktır. Bu nedenle, şirketimizin destek birimleri ile Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde toplu işçi çıkarılacaktır. Bu konuda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İŞKUR’a gerekli bildirimler yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.