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Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı

Polisan KAP'a yaptığı açıklamada, Gebze’de bulunan yeni fabrikasının “teknoloji ve otomasyona dayalı olarak çalışacağını” bu nedenle toplu işçi çıkarılacağını açıkladı.

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Polisan Holding tarafından 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Gebze’de bulunan yeni fabrikasının “teknoloji ve otomasyona dayalı olarak çalışacağını” bu nedenle toplu işçi çıkarılacağını açıkladı.

TOPLU İŞÇİ ÇIKARILACAK

Yapılan açıklamada, “İştirakimiz olan Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin GEBKİM-Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımı yapılan yeni Su Bazlı Boya fabrikası tamamlanmış olup, Dilovası’nda bulunan Su Bazlı Boya fabrikamız kapatılacaktır. İş bu fabrika, endüstri 4.0 kapsamında, LEED sertifikalı ileri teknoloji ve otomasyona dayalı olarak çalışacaktır. Bu nedenle, şirketimizin destek birimleri ile Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde toplu işçi çıkarılacaktır. Bu konuda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İŞKUR’a gerekli bildirimler yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

(1)
01

Ömer - Nisan 1995'de 300 kişiyi çıkarmış, tazminatlarını da yakmıştı. Efsane geri dönmüş.

Yanıtla . 0Beğen 09 Kasım 10:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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