İzmit Belediyesi’nde çok fonksiyonlu fotokopi makinesi kiralama hizmet alım ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 331 bin 350 lira olan açık ihale usulüyle yapılan ihaleye tek firma katıldı. Bir yıl süreli ihaleye katılan ERG Ergelen Büro Makinaları firması 197 bin 250 lira teklifde bulundu. Komisyon teklifli değerlendirip ihaleyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek.
Bugün 09:46 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 09:47 TSİ )
İzmit Belediyesi fotokopi makinesi kiralayacak
İzmit Belediyesi’nde çok fonksiyonlu fotokopi makinesi kiralama hizmet alım ihalesi yapıldı.
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Bugün 09:46 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz