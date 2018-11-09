İzmit Belediyesi fotokopi makinesi kiralayacak

İzmit Belediyesi’nde çok fonksiyonlu fotokopi makinesi kiralama hizmet alım ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 331 bin 350 lira olan açık ihale usulüyle yapılan ihaleye tek firma katıldı. Bir yıl süreli ihaleye katılan ERG Ergelen Büro Makinaları firması 197 bin 250 lira teklifde bulundu. Komisyon teklifli değerlendirip ihaleyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek.