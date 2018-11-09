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Doğan’dan 10 Kasım mesajı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80.yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

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Ölümünün 80. yılında Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını ifade eden Başkan Doğan, "her milletin içinden çıkan büyük devlet adamları ve liderler vardır. Tarih boyunca dünya düzenine şekil veren sayısız devlet adamı çıkaran Türk milletinin yetiştirdiği en büyük liderlerden biri de, şüphesiz ki Mustafa Kemal Atatürk'tür. O, işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak amacıyla çaresiz bir millete rehber olmuş, ‘Milletin İstikbalini yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ görüşünü parola kabul ederek üstün askeri dehası ile aziz vatan topraklarını işgalden kurtarmıştır. Her zaman halkına güvenen Büyük Önder, ulusal iradeyi milletin tek temsilcisi konumuna getirmiştir. Gerçekleştirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarla kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti çağdaş medeniyet seviyesini aşma yolunda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.

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