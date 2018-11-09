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Hoşgör Pastanesi Yuvam Şubesi, maçta buluştu

İş yerlerinde birlik ve beraberlik çok, ama çok önemlidir. Birlik ve beraberliği sağlamanın yolu da spordan geçiyor.

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İşyerlerinde birlik ve beraberlik çok, ama çok önemlidir. Birlik ve beraberliği sağlamanın yolu da spordan geçiyor. Bu sayede personelin motivasyonu artıyor, bu da işe yansıyor. Personeller arasında ekip ruhu oluşuyor. Hoşgör Pastanesi Yuvam Şubesi, çok güzel bir gelenek başlattı. Şubenin personelleri her Pazar günü akşamı 23.00-24.00 saatleri arasında Stat 2000 Çim Halı Tesisleri’nde futbol maçı oynuyor.

MAÇLAR KEYİFLİ GEÇİYOR

Büyük şef Bilal ustanın organize ettiği maçlar, hem çok çekişmeli, bir o kadar da keyifli geçiyor. Maçlar o kadar güzel ve neşeli geçiyor ki, maçlara katılım her geçen gün artarak devam ediyor. Gol krallığında Çağan Arslan önde gidiyor. Keyifli maçlar, Hoşgör Pastanesi ailesine yakışır bir şekilde yapılıyor.

DİĞER ŞUBELER DE KATILACAK

Geleneksel hale gelen futbol maçları, sadece Yuvam Şubesi ile sınırlı kalmayacak. Futbol maçlarına bundan sonra da diğer Hoşgör Pastanesi şubelerinin katılımıyla devam edilecek. En son oynanan futbol maçları kadrosu; A TAKIM: Serter, İbrahim, Ahmet, Ali, Musa, Heybet, Aykut. B TAKIM: Bilal, Recep, Uğur, Erkan, Fesih, Çağan, Haki.

Bugün 10:02 TSİ - Spor

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