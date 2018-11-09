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Bugün 10:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:05 TSİ )

Ata’yı sporla anıyoruz

Ölümünün 80.yıl dönümünde törenlerle anılan Atatürkümüz için spor karşılaşmaları da düzenlendi.

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Ölümünün 80.yıl dönümünde törenlerle anılan Atatürkümüz için spor karşılaşmaları da düzenlendi. Yarın 10 Kasım olması nedeniyle Okçuluk, Yelken, Satranç ve Oryantiring’te özel müsabakalar düzenlendi. Kandıra’da 9.00’dan itibaren geç saatlere kadar tüm yaş gruplarında satranç müsabakası yapılıyor. Yelkenciler de aynı saatte 10 Kasım Ata'yı Anma ve Kapanış Kupası Yelken Yarışmaları düzenlenecek. Yarışlar Şişecam Yarış Parkuru’nda yapılıyor. Okçulak rda binimke ve büyükler kategorisinde yarışacak. Bu müsabakalar da Okçuluk Poligonu’nda gerçekleşiyor. Oryantiringçiler ise Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet Oryantring Yarışması’nda mücadele veriyor. Bu yarışlar ise Sekapark’da düzenlenecek.

Bugün 10:03 TSİ - Spor

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