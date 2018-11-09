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Motosikletçiler atağa kalktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yürüyüş Yolu’ndan Milli İrade Meydanı’na kadar gerçekleştirilen Cumhuriyet ve Gençlik Yürüyüşü Fener Alayına “demir atlarıyla” katılarak destek veren Kocaeli Motosiklet Birliği üyeleri teşekkür yemeğinde buluştu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yürüyüş Yolu’ndan Milli İrade Meydanı’na kadar gerçekleştirilen Cumhuriyet ve Gençlik Yürüyüşü Fener Alayına “demir atlarıyla” katılarak destek veren Kocaeli Motosiklet Birliği üyeleri teşekkür yemeğinde buluştu. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, böylesine anlamlı bir organizasyonda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı motosiklet tutkunlarına teşekkürlerini sundu.

MOTOSİKLET KULÜPLERİ YER ALDI

Antikkapı’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Motosiklet Topluluğu(KOMOTO), Kocaeli Üniversitesi Motosiklet Kulübü, Ottomans, Türk Chopper, Derince Motosiklet Kulübü, Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü, Hells Angels ve Gebze Motosiklet Kulübü başkanları ve üyeleri katılım gösterdi.

Bugün 10:04 TSİ - Spor

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