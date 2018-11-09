‘Medine’li Kadın A Milliler Gürcistan'ı 2-0 yendi

Kocaeli Bayan Futbol takımından savunma oyuncusu Medine Erkan’ın da forma giydiği Kadın A Milli Takımı, Gürcistan’ı 2-0 yendi. Kadın A Milli Takımımız, Tiflis'te Gürcistan Futbol Federasyonu tesislerindeki Basa Stadı'nda Gürcistan ile oynadığı ilk hazırlık maçını 2-0 kazandı. Milli Takımımızın gollerini 66. dakikada Melike Pekel ve 89. dakikada Ebru Topçu attı. Medine ise 78. dakikada oyuna dahil oldu. Millilerimiz, Gürcistan ile ikinci hazırlık maçını bugün yine Basa Stadı'nda 13.00’te oynayacak.