Kocaeli mahalli Basketbol liglerinde bugün tek maç oynanacak. Bu maçta U-18 Erkek A Ligi takımları Dereköy Gazanfer Bilgespor ile Körfezin Yıldızları, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Maç 19.30’da başlayacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:07 TSİ )
Mahalli basketbolda tek maç var
Kocaeli mahalli Basketbol liglerinde bugün tek maç oynanacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz