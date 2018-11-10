Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( G : Dün 10:07 TSİ )

Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası

Türkiye Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası bugün sabah 9.00’dan itibaren Olimpik Buz Sporları Salonu’nda gerçekleşecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası bugün sabah 9.00’dan itibaren Olimpik Buz Sporları Salonu’nda gerçekleşecek. Tüm kategorilerde yapılacak müsabakalar ilgiyle izlenecek.

Bugün 00:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor mask
Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor
Genk-Beşiktaş maçı Belçika basınında mask
Genk-Beşiktaş maçı Belçika basınında
U-15 Ligi’ndeki maça bak maça: KÖRFEZ GB-KOCAELİ GENÇ mask
U-15 Ligi’ndeki maça bak maça: KÖRFEZ GB-KOCAELİ GENÇ
1-C’de kıyamet günü: Derince Birlik-Darıca Martı mask
1-C’de kıyamet günü: Derince Birlik-Darıca Martı
Şekerpınar’da dananın kuyruğu kopuyor mask
Şekerpınar’da dananın kuyruğu kopuyor
Tayfun, yara saracak mask
Tayfun, yara saracak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
AKP’de bu isimlere büyük şok mask
AKP’de bu isimlere büyük şok
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!
Kocaeli'de en çok Erzurumlu yaşıyor mask
Kocaeli'de en çok Erzurumlu yaşıyor

GALERİ

Gümüşhane tanıtım günleri açıldı mask
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu mask
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar mask
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri mask
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI! mask
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM! mask
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL