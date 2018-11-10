Türkiye Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası bugün sabah 9.00’dan itibaren Olimpik Buz Sporları Salonu’nda gerçekleşecek. Tüm kategorilerde yapılacak müsabakalar ilgiyle izlenecek.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:07 TSİ )
Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası
Türkiye Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası bugün sabah 9.00’dan itibaren Olimpik Buz Sporları Salonu’nda gerçekleşecek.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz