İlimiz buz hokeyi takımlarından Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, bugün Gebze olimpik Buz Sporları Salonu’nda 16.00’da başlayacak bir gösteri maçı yapacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:08 TSİ )
Buz Hokeyi günü
İlimiz buz hokeyi takımlarından Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, bugün Gebze olimpik Buz Sporları Salonu’nda 16.00’da başlayacak bir gösteri maçı yapacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz