Bugün 08:30 TSİ - Spor

Buz Hokeyi günü

İlimiz buz hokeyi takımlarından Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, bugün Gebze olimpik Buz Sporları Salonu’nda 16.00’da başlayacak bir gösteri maçı yapacak.