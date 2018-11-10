Bugün Körfez Otomobil Pisti’nde müthiş iki yarış var. 2018 Türkiye Karting Şampiyonası 7. Ayak Yarışı ve 2018 Türkiye Drift ve Şampiyonası 4. Ayak Yarışı art arda gerçekleşecek. Yarışlar saat 9’da başlayacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:09 TSİ )
Körfez Pisti’nde adrenalin yüksek
Bugün Körfez Otomobil Pisti’nde müthiş iki yarış var.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz