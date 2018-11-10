Körfez Pisti’nde adrenalin yüksek

Bugün Körfez Otomobil Pisti’nde müthiş iki yarış var. 2018 Türkiye Karting Şampiyonası 7. Ayak Yarışı ve 2018 Türkiye Drift ve Şampiyonası 4. Ayak Yarışı art arda gerçekleşecek. Yarışlar saat 9’da başlayacak.