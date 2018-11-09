Karamürsel, Nusretiye’yi hafife almıyor

Geçen hafta, uzun soluklu geçen 6 haftadan sonra liderliği kapan ve 17 puanla lider olan Karamürselspor, yarın Derbent Stadı’nda, Kocaeli Nusretiyespor’a konuk olacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Geçen hafta Cephanelik’te Bağdatspor’u 2-1 yenen Karamürselspor, liderliği İhsaniyespor’dan devralmıştı. Sarı Lacivertliler yarın Derbent Stadı’nda, zayıf rakibi Kocaeli Nusretiyespor’u devirmek istiyor. İkinci sıradaki İhsaniyespor ise 16 puanda ve o da yarın Derince Stadı’nda Çınarlıspor ile zorlu maça çıkacak. Müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Çınarlıspor ise 6’ıncı sırada ve 9 puanı bulunuyor. 3.Lig’deki eski temsilcimiz Derincespor A.Ş. ve Süper Lig şampiyonluğu bulunan Kocaeli Nusretiyespor ise adeta artık veda maçları oynuyor. Ancak top yuvarlak ve daha 8 hafta var.

Nusretiyespor

8.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

Derincespor A.Ş: 2-K. Güneş: 4

Diliskelesispor 6 Nusretiye: 1

Karamürselspor: 2-Bağdatspor 1

Arslanbey GB: 2-Çınarlıspor: 2

9 HAFTA MAÇLARI (CUMARTESİ):

GÜNEŞ-ARSLANBEY 17.30 M.A. KAĞITÇI

BAĞDAT-DERİNCE 17.00 CEPHANELİK

NUSRETİ.-K.MÜRSEL 17.00 DERBENT

ÇINARLI-İHSANİYE 17.00 DERİNCE SUNİ

NOT: İLK YARI SONA ERİYOR