Karamürsel, Nusretiye’yi hafife almıyor

Geçen hafta, uzun soluklu geçen 6 haftadan sonra liderliği kapan ve 17 puanla lider olan Karamürselspor, yarın Derbent Stadı’nda, Kocaeli Nusretiyespor’a konuk olacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Geçen hafta Cephanelik’te Bağdatspor’u 2-1 yenen Karamürselspor, liderliği İhsaniyespor’dan devralmıştı. Sarı Lacivertliler yarın Derbent Stadı’nda, zayıf rakibi Kocaeli Nusretiyespor’u devirmek istiyor. İkinci sıradaki İhsaniyespor ise 16 puanda ve o da yarın Derince Stadı’nda Çınarlıspor ile zorlu maça çıkacak. Müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Çınarlıspor ise 6’ıncı sırada ve 9 puanı bulunuyor. 3.Lig’deki eski temsilcimiz Derincespor A.Ş. ve Süper Lig şampiyonluğu bulunan Kocaeli Nusretiyespor ise adeta artık veda maçları oynuyor. Ancak top yuvarlak ve daha 8 hafta var.
Nusretiyespor
8.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
Derincespor A.Ş: 2-K. Güneş: 4
Diliskelesispor 6 Nusretiye: 1
Karamürselspor: 2-Bağdatspor 1
Arslanbey GB: 2-Çınarlıspor: 2
9 HAFTA MAÇLARI (CUMARTESİ):
GÜNEŞ-ARSLANBEY 17.30 M.A. KAĞITÇI
BAĞDAT-DERİNCE 17.00 CEPHANELİK
NUSRETİ.-K.MÜRSEL 17.00 DERBENT
ÇINARLI-İHSANİYE 17.00 DERİNCE SUNİ
NOT: İLK YARI SONA ERİYOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz