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Karamürsel, Nusretiye’yi hafife almıyor

Kocaeli Süper Amatör Ligi A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren yenilgisiz tek takım Karamürselspor, tüm maçlarını dış sahalarda oynamasına rağmen.

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Geçen hafta, uzun soluklu geçen 6 haftadan sonra  liderliği kapan ve 17 puanla lider olan Karamürselspor, yarın Derbent Stadı’nda, Kocaeli Nusretiyespor’a konuk olacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Geçen hafta Cephanelik’te Bağdatspor’u 2-1 yenen Karamürselspor, liderliği İhsaniyespor’dan devralmıştı. Sarı Lacivertliler yarın Derbent Stadı’nda, zayıf rakibi Kocaeli Nusretiyespor’u devirmek istiyor. İkinci sıradaki İhsaniyespor ise 16 puanda ve o da yarın Derince Stadı’nda Çınarlıspor ile zorlu maça çıkacak. Müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Çınarlıspor ise 6’ıncı sırada ve 9 puanı bulunuyor. 3.Lig’deki eski temsilcimiz Derincespor A.Ş. ve Süper Lig şampiyonluğu bulunan Kocaeli Nusretiyespor ise adeta artık veda maçları oynuyor. Ancak top yuvarlak ve daha 8 hafta var.

Nusretiyespor

8.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

Derincespor A.Ş: 2-K. Güneş: 4

Diliskelesispor 6 Nusretiye: 1

Karamürselspor: 2-Bağdatspor 1

Arslanbey GB: 2-Çınarlıspor: 2

9 HAFTA MAÇLARI (CUMARTESİ):

GÜNEŞ-ARSLANBEY      17.30        M.A. KAĞITÇI  

BAĞDAT-DERİNCE          17.00     CEPHANELİK

NUSRETİ.-K.MÜRSEL     17.00     DERBENT

ÇINARLI-İHSANİYE         17.00     DERİNCE SUNİ  

NOT: İLK YARI SONA ERİYOR

Bugün 10:09 TSİ - Spor

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