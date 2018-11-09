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Bugün 10:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:13 TSİ )

Şekerpınar’da dananın kuyruğu kopuyor

Çayırova Şekerpınar Stadı’nda yarın tarihi bir gün daha yaşanacak.

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Çayırova Şekerpınar Stadı’nda yarın tarihi bir gün daha yaşanacak. 1.küme Futbol ligi A Grubu’nda, ilk yarının bitimine iki hafta kala, Körfez Belediye Hereke Yıldızspor, 21 puanla ve 7 maçta 7 galibiyetle zirvedeki yerini koruyor. Takipçisi 16 puanlı Çayırova Menderesspor ise 6 puan değeri taşıyan maçta mutlaka kazanmak zorunda. Şekerpınar Stadı’ndaki maçın sonucu merakla bekleniyor. Hereke’ye beraberlik bile yetiyor. Tabii daha koskoca 11 hafta var.  Bu arada grupta dipte de yangın var. 3 puanlı sondan ikinci sıradaki İzmit Futbol Kulübü, 6 puana sahip sodan üçüncü Çerkeşli’yi yenerek, düşme hattına çekmek istiyor. Günün programı ve puan durumu şöyle…

7. HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

KÖRFEZ B.H.YILDIZ: 3-GÖLCÜK İ.Y.: 0

ÇERKEŞLİ SPOR 1 Ç.OVA MENDERES 3

KADIKÖYSPOR: 2-İ. Y.MAHALLE: 5

KARTEPE K.ATEŞ: 6-İZMİT FK: 0

ARS.ORG.SAN: 1-BAŞİSKELE B.: 2

8.HAFTA PROGRAMI (YARIN):

İZMİT FK-ÇERKEŞLİ                      18.00     A.KALKAVAN

K.K.ATEŞ-KADIKÖY                       17.00     KÖSEKÖY

BAŞİSKELE B.-Y.MAHALLE           17.00     Ş.KULAKSIZ

Ç.MENDERES-K.B.H.YILDIZ          15.00     ŞEKERPINAR

GÖLCÜK İ.Y.-ARS.ORG.                 18.30     KAVAKLI

Bugün 10:11 TSİ - Spor

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