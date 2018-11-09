Şekerpınar’da dananın kuyruğu kopuyor

Çayırova Şekerpınar Stadı’nda yarın tarihi bir gün daha yaşanacak. 1.küme Futbol ligi A Grubu’nda, ilk yarının bitimine iki hafta kala, Körfez Belediye Hereke Yıldızspor, 21 puanla ve 7 maçta 7 galibiyetle zirvedeki yerini koruyor. Takipçisi 16 puanlı Çayırova Menderesspor ise 6 puan değeri taşıyan maçta mutlaka kazanmak zorunda. Şekerpınar Stadı’ndaki maçın sonucu merakla bekleniyor. Hereke’ye beraberlik bile yetiyor. Tabii daha koskoca 11 hafta var. Bu arada grupta dipte de yangın var. 3 puanlı sondan ikinci sıradaki İzmit Futbol Kulübü, 6 puana sahip sodan üçüncü Çerkeşli’yi yenerek, düşme hattına çekmek istiyor. Günün programı ve puan durumu şöyle…
7. HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
KÖRFEZ B.H.YILDIZ: 3-GÖLCÜK İ.Y.: 0
ÇERKEŞLİ SPOR 1 Ç.OVA MENDERES 3
KADIKÖYSPOR: 2-İ. Y.MAHALLE: 5
KARTEPE K.ATEŞ: 6-İZMİT FK: 0
ARS.ORG.SAN: 1-BAŞİSKELE B.: 2
8.HAFTA PROGRAMI (YARIN):
İZMİT FK-ÇERKEŞLİ 18.00 A.KALKAVAN
K.K.ATEŞ-KADIKÖY 17.00 KÖSEKÖY
BAŞİSKELE B.-Y.MAHALLE 17.00 Ş.KULAKSIZ
Ç.MENDERES-K.B.H.YILDIZ 15.00 ŞEKERPINAR
GÖLCÜK İ.Y.-ARS.ORG. 18.30 KAVAKLI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz