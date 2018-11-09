1-C’de kıyamet günü: Derince Birlik-Darıca Martı

Amatör liglerin belki de en çekişmeli geçen grubu olan 1.Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda tam üç takım birden 14 puana sahip. Hemen hemen her hafta bir final niteliği taşıyan maç oynanırken, sık sık liderler de değişiyor. Bugün de Derince Birlikspor ile Darıca Kültür ve Martı Spor arasında müthiş bir maç oynanacak. 14’er puanlı iki takımın buluşması, Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. İşte günün programı ve puan durumu…

7.HAFTANIN SONUÇLARI:

MAŞUKİYE: 0-DARICA MARTI: 0

GÖL.ŞİRİNKÖY: 2-HALIDERE B.: 1

TAŞKÖPRÜ BİRLİK: 4-D. BİRLİK: 3

Ç.OVA FATİH. 5-B.DAMLAR: 0

8.HAFTANIN PROGRAMI:

B.DAMLAR-TAŞKÖPRÜ 19.00 Ş.BNB.KULAKSIZ

HALIDERE B.-Ç.FATİH 17.00 DEĞİRMENDERE

YAVUZ-MAŞUKİYE 15.00 DERİNCE SUNİ

D.BİRLİK-DAR.MARTI 19.00 DERİNCE SUNİ