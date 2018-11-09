U-12’de miniklerin dev maçı: GÜNEŞSPOR-İZMİT FK

B Grubu’nda lider İzmit FK, 39 puana sahip. Takipçisi Güneşspor ise 36 puanda bulunuyor. İki takımın arasındaki ilk yarının son maçında 41 FK rakibini 1-0 yenerek, ikili averajda da üstünlük sağlamıştı. Bugünkü maçın sonucu şampiyonu belirleyecek. Bu maç 12.10’a başlayacak ve Mehmet Ali Kağıtçı Stadı 2 no’lu sahada oynanacak. E Grubu’nda ise daha önce şampiyonluğunu ilan eden Gölcük Karadeniz, iki hafta kala formalite maçları oynuyor.
U-12’de günün programı şöyle…
B-SERDAR G.B.-ÜÇYOLDOĞU 11.00 M.KAĞITÇI 1
B-KOCAELİ GENÇ- 1937 SEKA 11.00 M.KAĞITÇI 2
B-İZMİT BLD.-ÇEN.PLAJYOLU 12.10 M.KAĞITÇI 1
B-KOCAELİ GÜNEŞ-41 FKL 12.10 M.KAĞITÇI 2
E-GÖLCÜK-DEĞİRMENDERE 10.30 KAVAKLI
E-GÖLCÜK G.B.-HALIDERE B. 11.45 KAVAKLI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz