U-12’de miniklerin dev maçı: GÜNEŞSPOR-İZMİT FK

B Grubu’nda lider İzmit FK, 39 puana sahip. Takipçisi Güneşspor ise 36 puanda bulunuyor. İki takımın arasındaki ilk yarının son maçında 41 FK rakibini 1-0 yenerek, ikili averajda da üstünlük sağlamıştı. Bugünkü maçın sonucu şampiyonu belirleyecek. Bu maç 12.10’a başlayacak ve Mehmet Ali Kağıtçı Stadı 2 no’lu sahada oynanacak. E Grubu’nda ise daha önce şampiyonluğunu ilan eden Gölcük Karadeniz, iki hafta kala formalite maçları oynuyor.

U-12’de günün programı şöyle…

B-SERDAR G.B.-ÜÇYOLDOĞU 11.00 M.KAĞITÇI 1

B-KOCAELİ GENÇ- 1937 SEKA 11.00 M.KAĞITÇI 2

B-İZMİT BLD.-ÇEN.PLAJYOLU 12.10 M.KAĞITÇI 1

B-KOCAELİ GÜNEŞ-41 FKL 12.10 M.KAĞITÇI 2

E-GÖLCÜK-DEĞİRMENDERE 10.30 KAVAKLI

E-GÖLCÜK G.B.-HALIDERE B. 11.45 KAVAKLI