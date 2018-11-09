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Bugün 10:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:20 TSİ )

U-12’de miniklerin dev maçı: GÜNEŞSPOR-İZMİT FK

U-12 Ligi’nde bugün final var.

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B Grubu’nda lider İzmit FK, 39 puana sahip. Takipçisi Güneşspor ise 36 puanda bulunuyor. İki takımın arasındaki ilk yarının son maçında 41 FK rakibini 1-0 yenerek, ikili averajda da üstünlük sağlamıştı. Bugünkü maçın sonucu şampiyonu belirleyecek. Bu maç 12.10’a başlayacak ve Mehmet Ali Kağıtçı Stadı 2 no’lu sahada oynanacak. E Grubu’nda ise daha önce şampiyonluğunu ilan eden Gölcük Karadeniz, iki hafta kala formalite maçları oynuyor.

U-12’de günün programı şöyle…

B-SERDAR G.B.-ÜÇYOLDOĞU    11.00     M.KAĞITÇI  1  

B-KOCAELİ GENÇ- 1937 SEKA    11.00     M.KAĞITÇI  2  

B-İZMİT BLD.-ÇEN.PLAJYOLU     12.10    M.KAĞITÇI  1  

B-KOCAELİ GÜNEŞ-41 FKL         12.10     M.KAĞITÇI  2  

E-GÖLCÜK-DEĞİRMENDERE     10.30     KAVAKLI

E-GÖLCÜK G.B.-HALIDERE B.    11.45     KAVAKLI

Bugün 10:18 TSİ - Spor

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