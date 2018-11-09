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Bugün 10:19 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:22 TSİ )

U-15 Ligi’ndeki maça bak maça: KÖRFEZ GB-KOCAELİ GENÇ

Kocaeli U15 Futbol Ligi’nde yarın kıyamet kopacak.

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Kocaeli U15 Futbol Ligi’nde yarın kıyamet kopacak. Körfez Esentepe’deki maçta, D Grubu takımları lider Kocaeli Gençspor ile aynı puandaki Körfez GB kozlarını paylaşacak. Sezonun son maçında buluşacak iki ekibin de puanı 37… Müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Gölcük Karadenizspor ise şampiyonluk maçına çıkıyor.

Günün programı şöyle…

A-ÇAMLITEPE-ÜÇYOL                    17.30     K.ESENTEPE

B-1937 SEKA- SERDAR G.             13.30     M. KAĞITÇI  

C-ARSLANB.-D.BİRLİK                    14.00     ARSLANBEY

D-KÖR. G.-KOCAELİ G.                  16.00     ESENTEPE

E-KULLAR-İHSANİYE                      13.00     Ş.KULAKSIZ

E-G.KARAD.-GÖLCÜK İ.Y.               13.00     KAVAKLI

F-K.MÜRSEL İ. GÖLCÜK G.            15.00     Ş.KULAKSIZ

F-G.ASARKÖY-D.DERE                  14.00     HİSAREYN

F-HARB-İŞ-G.ŞİRİNKÖY                 14.30     KAVAKLI

H-G.DENİZLİKÖYÜ-S.ORHAN        13.00     M. OKTAY

H-DARICA-Ç.GÜMÜŞ                      12.30     N.HATUN

Bugün 10:19 TSİ - Spor

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