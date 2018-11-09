U-15 Ligi’ndeki maça bak maça: KÖRFEZ GB-KOCAELİ GENÇ

Kocaeli U15 Futbol Ligi’nde yarın kıyamet kopacak. Körfez Esentepe’deki maçta, D Grubu takımları lider Kocaeli Gençspor ile aynı puandaki Körfez GB kozlarını paylaşacak. Sezonun son maçında buluşacak iki ekibin de puanı 37… Müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Gölcük Karadenizspor ise şampiyonluk maçına çıkıyor.
Günün programı şöyle…
A-ÇAMLITEPE-ÜÇYOL 17.30 K.ESENTEPE
B-1937 SEKA- SERDAR G. 13.30 M. KAĞITÇI
C-ARSLANB.-D.BİRLİK 14.00 ARSLANBEY
D-KÖR. G.-KOCAELİ G. 16.00 ESENTEPE
E-KULLAR-İHSANİYE 13.00 Ş.KULAKSIZ
E-G.KARAD.-GÖLCÜK İ.Y. 13.00 KAVAKLI
F-K.MÜRSEL İ. GÖLCÜK G. 15.00 Ş.KULAKSIZ
F-G.ASARKÖY-D.DERE 14.00 HİSAREYN
F-HARB-İŞ-G.ŞİRİNKÖY 14.30 KAVAKLI
H-G.DENİZLİKÖYÜ-S.ORHAN 13.00 M. OKTAY
H-DARICA-Ç.GÜMÜŞ 12.30 N.HATUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz