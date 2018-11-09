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Bugün 10:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:23 TSİ )

İzmit GB. mi, belediye Derince mi?

Kocaeli U17 Futbol Ligi’nde de ev soru yanıtını buluyor.

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Kocaeli U17 Futbol Ligi’nde de ev soru yanıtını buluyor. Ligin son maçında karşı karşıya gelecek olan Ü Grubu takılarından lider İzmit GB 34 puana sahip. Takipçisi Belediye Derince’nin de puanı 34. İlimtepe FK ile karşılaşacak Belediye Derince ile Çenesuyu ile karşılaşacak İzmit GB. takımları şampiyonu belirleyecek.

Program şöyle…

A-İLİMTEPE FK-B.DERİNCE       12.00     ESENTEPE

A-İZMİT G.B      Ç.PLAJYOLU      15.30     M.ALİ KAĞITÇI 

B-İLİMTEPE G.B.-Y.SERDAR       14.00     ESENTEPE

C-BAĞÇEŞME-F.NEŞE                 13.00     CEPHANELİK

C-K.YENİŞEHİR-K.YALI                15.00     CEPHANELİK

E-SEKA DOĞAN-GÖL.ÇİFTLİK    16.30     KAVAKLI

F-MUSTAFAPAŞA-M.FENARİ       17.00     METİN OKTAY

F-DİLOVASI BLD.-DARICA            16.00     DİLOVASI

F-G.BEYLİKBAĞI-H.TAYFUN        17.00     BEYLİKBAĞI

G-ARAPÇEŞME-41 KARA.           15.00     METİN OKTAY

G-DARICA MARTI-Ç.OVA             14.30     NENE HATUN

G-ÇERKEŞLİ-MUTLUKENT          13.00     ÇERKEŞLİ

Bugün 10:21 TSİ - Spor

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