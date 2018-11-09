İzmit GB. mi, belediye Derince mi?

Kocaeli U17 Futbol Ligi’nde de ev soru yanıtını buluyor. Ligin son maçında karşı karşıya gelecek olan Ü Grubu takılarından lider İzmit GB 34 puana sahip. Takipçisi Belediye Derince’nin de puanı 34. İlimtepe FK ile karşılaşacak Belediye Derince ile Çenesuyu ile karşılaşacak İzmit GB. takımları şampiyonu belirleyecek.

Program şöyle…

A-İLİMTEPE FK-B.DERİNCE 12.00 ESENTEPE

A-İZMİT G.B Ç.PLAJYOLU 15.30 M.ALİ KAĞITÇI

B-İLİMTEPE G.B.-Y.SERDAR 14.00 ESENTEPE

C-BAĞÇEŞME-F.NEŞE 13.00 CEPHANELİK

C-K.YENİŞEHİR-K.YALI 15.00 CEPHANELİK

E-SEKA DOĞAN-GÖL.ÇİFTLİK 16.30 KAVAKLI

F-MUSTAFAPAŞA-M.FENARİ 17.00 METİN OKTAY

F-DİLOVASI BLD.-DARICA 16.00 DİLOVASI

F-G.BEYLİKBAĞI-H.TAYFUN 17.00 BEYLİKBAĞI

G-ARAPÇEŞME-41 KARA. 15.00 METİN OKTAY

G-DARICA MARTI-Ç.OVA 14.30 NENE HATUN

G-ÇERKEŞLİ-MUTLUKENT 13.00 ÇERKEŞLİ