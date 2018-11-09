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Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Genk ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı mask
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Genk ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Genk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Genk'in orta alanda kaptırdığı topla hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, pasını Quaresma'ya verdi. Sağ tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Quaresma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

20. dakikada Oğuzhan Özyakup, rakibinden kaptığı topu ileri gönderdi. Mustafa Pektemek, savunmadan sıyrılıp kaleci Vukovic'le karşı karşıya kaldı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda, Vukovic gole izin vermedi.

42. dakikada Maehle'nin sağdan ortaladığı topa Samatta arka direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

45. dakikada Malinovskiy'nin uzaktan çektiği şutta kaleci Tolga Zengin, iki hamlede topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Babel altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

81. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Berge arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top dışarı gitti.

83. dakikada Berge'nin ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.

86. dakikada Berge ceza yayı önünden şutunu çekti, kaleci Tolga Zengin iki hamlede topun kontrolünü sağladı.

87. dakikada Genk, skora denge getirdi. Berge'nin uzak mesafeden sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-1

90+4. dakikada Heynen'in vuruşunda kaleye doğru giden top, takım arkadaşı Ingvartsen'den döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topu Uronen kaleye gönderdi. Kaleci Tolga Zengin şık bir kurtarışla gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bugün 10:26 TSİ AA İstanbul- Spor

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