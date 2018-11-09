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Akhisarspor gruptan çıkma şansını yitirdi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Akhisarspor gruptan çıkma şansını yitirdi mask
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor'un gruptan çıkma şansı kalmadı.

5. dakikada Sevilla'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Nolito'nun şutunda, kaleci Lukac gole izin vermedi, araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Sevilla öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Muriel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Nolito'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

27. dakikada hızlı gelişen Sevilla atağında, Nolito'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Promes'in sert vuruşunda kaleci Lukac, topu kornere çeldi. Banega'nın sağ kanattan kulladığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vazquez'in kafa vuruşunda kaleci Lukac gole izin vermedi, araya giren defans oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

38. dakikada Sevilla farkı ikiye çıkardı. Akhisarspor savunmasını çalımlayarak ceza sahasına giren Promes, şutunu attı. Kaleci Lukac'a çarpıp boşta kalan meşin yuvarlağı iyi takip eden Muriel, topu ağlara gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada Akhisarspor Manu ile farkı bire indirdi. Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Kadir Keleş'in pasıyla topla buluşan Manu, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Manu, sol çapraz pozisyonda şutunu atarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

56. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun Sergi Gomez'in müdahalesiyle yerde kalmasına hakem Benoit Millot penaltı kararı verdi. Bu pozisyondan sonra ikinci sarı kartını gören Sergi Gomez, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 58. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray Vural'ın şutunda top direkten döndü. Sevilla savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.

60. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

78. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Onur Ayık, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.

86. dakikada Sevilla penaltı kazandı. Hızlı gelişen Sevilla atağında Lopes'in müdahalesiyle Vazquez'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Benoit Millot penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada penaltı atışını kullanan Banega, topu ağlara gönderdi: 2-3.

Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bugün 10:27 TSİ AA Manisa- Spor

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