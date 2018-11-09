Yürüyüş Yolu, ışıl ışıl oldu

Her şehrin kendine özgü simgeleri vardır. İzmit denince de akla ilk gelen simgelerden biri merkezde yer alan yürüyüş yoludur. Vatandaşların uzun yürüyüşler yaptıkları, koştukları, evcil hayvanlarını gezdirdikleri, geçit törenlerinin gerçekleştiği, çınar ağaçlarıyla süslenmiş Yürüyüş Yolu’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dekoratif aydınlatma çalışması yapıldı. Eren Camii ve Merkez Bankası arasındaki yürüyüş yolu bölümüne yeni led ışıklar takılarak aydınlatma sistemleri yenilendi.

100 ADET AYDINLATMA DİREĞİ

Gövdesi ve armatürüyle tamamen yenilenen sistem daha aydınlık bir ortam sunmasının yanında harcanan elektrikte de yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Yürüyüş yolundaki mevcut aydınlatmaların altyapı ve direkleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından değiştirildi. Bu kapsamda 100 adet ledli dekoratif aydınlatma direği yürüyüş yolu boyunca belirli aralıklarda yerleştirildi.

İKİ KAT IŞIK, YÜZDE 50 TASARRUF

Daha önce 150 wat armatürle ışıklandırılan yürüyüş yolu artık 80 watlık daha fazla ışık yayan led lambalarla aydınlatılıyor. Yeni led lambalar eski sisteme göre iki kat daha fazla aydınlanma ve yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Led ışıklar Kocaeli’nin gün batımı ve gün doğumu saatlerine göre ayarlandığından o saatlerde sistem otomatik olarak devreye girerek yürüyüş yolunu aydınlatıyor.