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Bakandan doğal gaz ve elektrik açıklaması "Yıl sonuna kadar zam yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de katıldığı programda soruları yanıtladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de katıldığı programda soruları yanıtladı. İşte Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

İran ile 5-6 yıllık doğalgaz kontratımız var

- İran bizim sınır komşumuz. Doğalgaz ve petrolü oradan alıyoruz.  TÜPRAŞ ham petrol ithal ediyor. Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek.

- Fatih gemisi son derece modern ekipmanlarla donatıldı. An itibariyle 3585 metrelik bir derinliğe ulaştık. Hedefimiz 5500 metreye ulaşmak. İnşallah orada petrol veya gaz rezervine rastlarız. Kimsenin kaynağında gözümüz yok, bize müdahale edilmesin.

- Sayın Çipras'ın açıklaması için ise şunu söyleyeyim, oldu bittiye getirilmesin. Gerilimin yükselmesini istemiyoruz. Kendi alanımızda çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Rum kesiminde itilaflı bir durum var. Türkiye ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunacağız.

* (Yeni sondaj gemisi hakkında) İkinci sondaj gemisi için satın alma işlemleri gerçekleşti. Testleri yapılacak Türk kara sularında gemimizi göreceğiz. Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz. Teknik özellikleri Fatih gemimizle aynı. Yılda 2 sondaj kuyusu açabiliyor.

- (Doğalgaz hakkında) Sorunumuz kalmadı. Doğalgaz tarafında depolama kapasitemizi çok ciddi bir şekilde arttırdık. Yüzer enerjileri sisteme dahil ettik bu yüzden sorun yok. 300 milyon metreküpe kadar gaz arzı sağlayacak sisteme sahibiz. Sisteme 303 milyon gaz verecek hale geldik. Bu sene artsın 260 olsun bu seneye bakarsak yedek oluşturmuş olduk. Biz ikincil yakıt olan santrallerde ikincil yakıta dönüştürdük. Sıkıntımız yok hamdolsun. Şu anlama gelmesin talep artışını dikkate alarak depolamayla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Tuz Gölü'nde 600 milyon metreküp depolama kapasitemiz var. 2 yılda 1 milyar, 4 yılda 5.4 milyar metreküpe çıkaracağız. Kredi finansmanı da sağlandı. Silivri'de 2.8 milyardı bunu da 5 milyar metreküpe çıkaracak çalışmalardayız. 10 milyar metreküpe çıkacağız. Asgari yüzde 20'lik bir depolamaya ulaşmayı hedefliyoruz. Gazda bir sıkıntı yok. Ama cayır cayır kullanalım değil. Yüzde 98-99'unu ithal ediyoruz. Tasarruflu kullanmayı tavsiye edelim. Sıkıntı yok ama tasarruf ilkelerine uyulmalı.

"Yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir"

- Yılbaşına kadar elektrik ve doğalgazda zam yok. Kurdaki düşüş maliyetleri olumlu etkiliyor. Piyasadaki fiyatlar maliyetlere yakın seviyelerde. Rekabet kurumu da bakıyor inceliyoruz. Doğalgaz fiyatlarını petrol fiyatları tetikliyor. Zaten maliyetlerin altında satış politikası izleniyor. Yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir.

- Akaryakıtta eşel mobil konusunda pompa fiyatlarının anında yansıması söz konusu olarak ÖTV üzerinden bunu yönetelim dendi. Bugüne kadar da bu uygulama başarılı olarak sürdürüldü. 6 ay sürecinde akaryakıt tüketicisi bu son dalgalanmadan olumsuz etkilenmemiş oldu.

- Hedefimiz Akkuyu'yu 2023'te ülkemize kazandırmak. Sinop'ta Japonlarla işbirliğimiz var. Diğeri de Çinlilerle Trakya lokasyonlu bir projemiz var. Nükleer sürecimiz devam ediyor. Nükleerde uygun koşullar oldukça ilerlemeye devam edeceğiz. "

Kaynak: haberturk.com

Bugün 11:21 TSİ - Ekonomi

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