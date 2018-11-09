İzmit Belediyesi’nde imardan sorumlu başkan yardımcısı olan Ednan Pala, Derince Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yarın (Cumartesi) yapacak. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı iken görevinden ayrılarak Derince Belediye Başkan Aday Adayı olan Başkan Yardımcısı Adnan Pala, yarın (Cumartesi) aday adaylığını açıklıyor. Saat 14.00’da ilçe binası önünde adaylığını açıklayacak olan Pala, Derince de geniş bir kesim tarafından tanınıyor. Daha önce Derince Belediyesi’nde de görev yapan Pala, bu defa aynı belediyeye başkan olmak için yarışıyor.
Bugün 11:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Ednan Pala, adaylığını yarın açıklıyor
İzmit Belediyesi’nde imardan sorumlu başkan yardımcısı olan Ednan Pala, Derince Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yarın (Cumartesi) yapacak.
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Bugün 11:26 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Levent - Bundan 2. 3. adam olur ama belediye başkanı olmaz vizyonu yok
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