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Ednan Pala, adaylığını yarın açıklıyor

İzmit Belediyesi’nde imardan sorumlu başkan yardımcısı olan Ednan Pala, Derince Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yarın (Cumartesi) yapacak.

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İzmit Belediyesi’nde imardan sorumlu başkan yardımcısı olan Ednan Pala, Derince Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yarın (Cumartesi) yapacak. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı iken görevinden ayrılarak Derince Belediye Başkan Aday Adayı olan Başkan Yardımcısı Adnan Pala, yarın (Cumartesi) aday adaylığını açıklıyor. Saat 14.00’da ilçe binası önünde adaylığını açıklayacak olan Pala, Derince de geniş bir kesim tarafından tanınıyor. Daha önce Derince Belediyesi’nde de görev yapan Pala, bu defa aynı belediyeye başkan olmak için yarışıyor.

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Yorumlar

(1)
01

Levent - Bundan 2. 3. adam olur ama belediye başkanı olmaz vizyonu yok

Yanıtla . 0Beğen 09 Kasım 11:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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