02 Kas 2023 - 14:05- Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek’te! AKP'Lİ KATIRCIOĞLU'DA EŞLİK ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi.

İhlas Haber Ajansı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek’te! AKP'Lİ KATIRCIOĞLU'DA EŞLİK ETTİ mask

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin 2023- 2024 Akademik Yılı açılış törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Bosna Hersek Temsilciler Meclisi’ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.

Kurtulmuş’a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu eşlik ediyor.
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02 Kas 2023 - 14:05 - Siyaset

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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