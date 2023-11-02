TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek’te! AKP'Lİ KATIRCIOĞLU'DA EŞLİK ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin 2023- 2024 Akademik Yılı açılış törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Bosna Hersek Temsilciler Meclisi’ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.
Kurtulmuş’a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu eşlik ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.