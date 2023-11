ŞENOL GÜNEŞ’İN İKİ FARKLI YÜZÜ

Yıl 1999…

Depreme 2 ay var…

Haziran…

Sıcak mı sıcak…

Mustafa Denizli hocayla, evinde ilk röportaj yapacak bir gazeteci olarak ekibimizle hazırlandık…

Etiler Akmerkez’e gittik…

Rahmetli lastikçi Semih Gürkan da (Ufuk Öğütveren hocanın bacanağıydı) bizimle…

Mustafa hoca, mağazada yok (Akmerkez’de elektronik eşya dükkânı vardır)…

Cebimi arıyor ve “Hakan, 10 dakikaya oradayım” diyor…

Ak Merkezin meydanındaki meşhur kafede bekleyeceğiz…

O da nesi…

Güvenç Kurtar’ı göndermek için Sirmen tarafından getirilen, Saftig zamanında Kocaelispor’a gelen ve benim Türkiye’ye ilk kez tanıştırdığım İhsaniyeli Hikmet Karaman, Akmerkez’in merkezindeki açık cafede…

Uzaktan sesleniyor, “Hakan müdürüm buradayız, gel çay ısmarlayalım”…

5 yıl önce, Kordsa’daki idmanda, zamanın Kocaelispor teknik direktörü Reinhardt Saftig bana ağır küfürle saldırdığında, yine beni koruyan aynı Hikmet Karaman…

Saffet, Mirko, Ömeroviç, Osman bana Saftig’in galiz küfürlerini, ağızları açık izlemişlerdi…

Alman Saftig’in kendisiyle ilgili yazdığım yazı ağrına gitmiş…

Demokrasi anlayışı bu kadar kıt bir adammış…

Ya da burayı Muz Cumhuriyeti sanmış…

Sabah…

Fotomaç…

Gazetemiz bu saldırıyı ağır şekilde kınamış, Gazeteciler Cemiyeti sesini bile çıkarmamıştı… Galatasaray’a giden Saftig, oradan da ‘Kovulmuştu’… Hikmet hoca ile o olaydan sonra ilk kez yeniden Ak Merkez’de karşılaşıyorduk…

-ŞENOL GÜNEŞ’E BAKINIZ, TOP TÜFEK ATINIZ-

Kafede Hikmet hocanın yanına gittim, misafiri vardı…

Kim mi ?..

Şenol Güneş…

Boluspor’dan istifa etmiş ve boştaydı…

Hikmet Karaman “Şenol hoca bak bu Hakan Yağcıoğlu… Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü… İzmit’in en eski spor yazarı… Beni Türkiye’ye ilk o tanıttı…”

Şenol hoca ayağa kalkıyor, kibarca önünü ilikliyor ve elimi sıkıyor “Memnun oldum” diyordu…

Halbuki o futbolcuyken, Kocaelispor’un komşu Sakarya ile kanlı bıçaklı olma pahasına Süper Lig’e ittiği (O zamanki adıyla 1.Lig) Trabzonspor’da kaleci, kaptan ve tam bir efsaneydi, benim çocukluk kahramanımdı… Çok heyecanlanmış ve hatta biraz utanmıştım… Saygıyla yanlarına oturdum…

-YILLAR SONRA ŞENOL BENİ TANIMADI-

Aradan 4 yıl geçmişti…

Şenol Güneş büyümüş, Güney Kore’de Milli takımı dünya üçüncüsü yapmıştı…

Sene 2002’nin sonları…

Kupayı ikinci kez kazanmış olan Kocaelispor, Süper Lig’de, yeni sezon (2002-2003) öncesi can çekişiyordu…

İki kupa kazandıran Hikmet Karaman ile yola devam kararı alınmıştı…

Ama takım 8’de sıfır çekmiş ve Göztepe’ye içeride 3-1 yenilen ekipte Karaman, taraftarın da zorlamasıyla istifa etmişti…

Adaylar arasında Şenol Güneş’in ismi ilk sıradaydı…

Hocanın cebimi bulup hemen aradım…

Aramızda şu diyalog geçti:

“Hocam, ben gazeteci Hakan Yağcıoğlu, hani Akmerkez’de Hikmet hocayla beraberken tanışmıştık…”

“He, he, tamam, n’ooldu ?..”

(Yani, kısa kes demek istiyor haşmetmeapları)…

Şaşırıyor ve kızarıp, bozarıyorum…

Sinirleniyorum…

Düşünsenize, çocukken izlediğiniz, saygı duyduğunuz, sizinle tanışırken önünü iliklemesiyle mahcup olduğunuz adam, sadece 4 sene sonra benimle böyle alelade biriymişim gibi konuşuyordu…

Sabırla sorumu yönelttim:

“Hocam adınız Kocaelispor için geçiyor…”

Yine aynı kibir ve şımarıklıkla yanıt veriyor:

“Yaa, nereden çıkarıyorsun Kocaelispor’u… Benim ne işim var Kocaelispor’da ?..” diyor…

Buz kesiliyorum ve iyi günler dileyerek kapatıyorum telefonu…

Bunu tam 20 yıl boyunca çevremdeki herekse anlattım ve ilk kez de burada detaylı yazıyorum…

Bu kadar kendini beğenmiş, inatçı ve ‘eğitmem!’ bir adamı, tam 20 yıl sonra (10+10) yeniden Süper Lig’e çıkacak olan Kocaelispor’a sondaj yapıp, gelmesi halinde (Ki Trabzon lobisi kentte hayli güçlü), Kocaelispor artık büyük kulüp olamaz…

Her zaman söylerim ve yazarım…

Kocaelispor’un hafızası yok…

Geçmişinin tartışıldığı bir ortam yok…

Ben birkaç ilave yayın ya da kitap çıkarırsam ne âlâ…

Yoksa tarihini belgelerle bilen de yok…

Efsane Nasut Kayalı amcam da ahrete gidince, bir tek onun kitabı kaldı Kocaelispor’un hafızasında…

Bu konuda Tahir başkan, Fatma hanım ya da imkânı olan kim varsa, hemen bir çalışma başlatmalı…

Ben buradayım efendim…