Sağlık için teşekkürler

Gölcük İdman Yurdu Spor Kulübü Basın Sözcüsü Rabia Şentürk, bu sevinci dile getirip, Başkan Murat Aydın’a teşekkür etti. Gölcük İdman Yurdu spor kulübü basın sözcüsü Rabia Şentürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Futbol Yönetmeliği’ne göre her kulüp sporcusunun sağlığından sorumludur. Maddi imkanlarından dolayı gücü yetmeyen kulüplerimizin imdadına Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri yetişti. Romatem ile yapılan sağlık sponsorluğu için Gölcük İdman Yurdu Spor kulübü adına Başkanımız Murat Aydın ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.