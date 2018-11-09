Gölcük İdman Yurdu Spor Kulübü Basın Sözcüsü Rabia Şentürk, bu sevinci dile getirip, Başkan Murat Aydın’a teşekkür etti. Gölcük İdman Yurdu spor kulübü basın sözcüsü Rabia Şentürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Futbol Yönetmeliği’ne göre her kulüp sporcusunun sağlığından sorumludur. Maddi imkanlarından dolayı gücü yetmeyen kulüplerimizin imdadına Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri yetişti. Romatem ile yapılan sağlık sponsorluğu için Gölcük İdman Yurdu Spor kulübü adına Başkanımız Murat Aydın ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.
Bugün 11:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:43 TSİ )
Sağlık için teşekkürler
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) ile Romatem arasında imzalanan protokol amatör spor kulüplerini sevindirdi.
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Bugün 11:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz