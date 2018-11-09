Darıca’ya ağır fatura: 8 bin TL

Ekonomik kriz nedeniyle oldukça zor günler geçiren 2.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği, 0-0 sonuçlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor iç saha maçında, taraftarların neden olduğu ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı, 8 bin TL para cezasına çarptırıldı.