Ekonomik kriz nedeniyle oldukça zor günler geçiren 2.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği, 0-0 sonuçlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor iç saha maçında, taraftarların neden olduğu ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı, 8 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Bugün 11:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
Darıca’ya ağır fatura: 8 bin TL
Ekonomik kriz nedeniyle oldukça zor günler geçiren 2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği’ne bir darbe de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) geldi.
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Bugün 11:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz