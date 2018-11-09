Haftalardır galibiyete susayan 3.Lig 1.Grup takımı Gebzespor, Nevşehir maçı öncesi teyakkuzda. Geçen hafta Tire deplasmanında 3 puana çok yaklaşmışken son dakikada yediği golle kazanamama serisini 6 maça çıkaran Mor-Menekşeler, bu serinin 7’ye çıkmasına izin vermek istemiyor. Şeytanın bacağını Nevşehir karşısında kırmak isteyen mor-beyazlı oyuncular, kendi arasında yaptığı çift kale maç ile hazırlıklarını sürdürdü. Tempolu geçen maçta oyuncuların kazanma adına ortaya koydukları hırs ve mücadele, teknik direktör Özgür Demirtaş’ın 3 puan umutlarını artırdı.
Bugün 11:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
Gebze ve Demirtaş’ın kredisi tükendi
Haftalardır galibiyete susayan 3.Lig 1.Grup takımı Gebzespor, Nevşehir maçı öncesi teyakkuzda.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz