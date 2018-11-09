Gebze ve Demirtaş’ın kredisi tükendi

Haftalardır galibiyete susayan 3.Lig 1.Grup takımı Gebzespor, Nevşehir maçı öncesi teyakkuzda. Geçen hafta Tire deplasmanında 3 puana çok yaklaşmışken son dakikada yediği golle kazanamama serisini 6 maça çıkaran Mor-Menekşeler, bu serinin 7’ye çıkmasına izin vermek istemiyor. Şeytanın bacağını Nevşehir karşısında kırmak isteyen mor-beyazlı oyuncular, kendi arasında yaptığı çift kale maç ile hazırlıklarını sürdürdü. Tempolu geçen maçta oyuncuların kazanma adına ortaya koydukları hırs ve mücadele, teknik direktör Özgür Demirtaş’ın 3 puan umutlarını artırdı.