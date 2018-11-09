Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor

Derince maçında oyuna girdikten 19 dakika sonra sakatlanan Aka, o günden bu yana iyileşmeyi bekliyor. Afyon kampında da sakatlanarak bir süre takımdan ayrı kalan Aka’nın şimdiki sakatlığı ise sol ayak tarak kemiğinden kaynaklı. Aka, ayağının bu bölgesinde zedelenme meydana geldiği için 2 haftadır forma giyemiyor. Tedavisi süren oyuncunun yarınki Bozüyük Vitra maçında da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.
Bugün 11:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
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BAL 9.Grup takımı Çayırovaspor, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Fildişi Sahilli forveti Aka’dan umudu kesti.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz